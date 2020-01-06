بلاتينيوم يستعد لمواجهة الأهلي بالتعاقد مع مدرب جديد و3 لاعبين

أعلن نادي بلاتينيوم الزيمبابوي، عن تعيين الهولندي هندريك بيتر دي يونج، في منصب المدير الفني للفريق، بدلًا من المدرب المؤقت ليزوي سويسوي، وذلك قبل مواجهة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع مضيفه الزيمبابوي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب باربرفيلدز.

وكان سويسوي قد تولى المسؤولية للفريق بشكل مؤقت خلفًا لنورمان مابيزا الذي رحل عن الفريق في سبتمبر 2019.

وقال هندريك في تصريحات عقب تقديمه ونقلتها صحيفة«Soccer24»: «أشعر بالسعادة لوجودي مع هذا النادي، كل شيء هنا يدل على احترافية شديدة داخل وخارج الملعب، أبحث عن تحقيق النجاح مع بلاتينيوم، لكن لن يأتي ذلك بين ليلة وضحاها وهو ليس بالأمر السهل لكننا سنحقق ذلك على المدى الطويل».

في سياق ذي صلة أعلن النادي عن ضم 3 لاعبين جدد لصفوفه، وتواجدوا على الفور في تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمباراة الأهلي.

ووفقًا للصحيفة نفسها انضم ستانلي نجالا صانع ألعاب فريق مانيكا ديناموز، وجيمي جوارا، لاعب كاريبا، ونوموري شينيريري الظهير الأيسر لنادي هوانجي كواليري، وأضافت أنه من المتوقع أيضًا ان يضم النادي رالف كوونديرا خلال الأسبوع الجاري

جدير بالذكر أن الأهلي يتقاسم صدارة المجموعة الثانية رفقة أندية الهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد 6 نقاط لكل فريق، فيما يحتل بلاتينيوم المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.