بريطانيا: جونسون يتفق مع نظيره العراقي على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة

أفاد بيان بريطاني بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون اتفق مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي في اتصال هاتفي يوم الاثنين على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة.



وقُتل قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق يوم الجمعة.



وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني ”بحث الزعيمان ضرورة الحد من التوتر في المنطقة في أعقاب مقتل قاسم سليماني واتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدما“.



وتابع البيان ”أكد رئيس الوزراء التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق كما أكد على أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)“.