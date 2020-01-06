الجيش الوطني الليبي يسيطر على مواقع استراتيجية بسرت ومينائها بالكامل

سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالكامل، اليوم الإثنين، على ميناء سرت الواقع بين مدينة طرابلس وبنغازي.



وقال موقع "ليبيا" 218 الإخباري إن قوات" الجيش الوطني "شنت اليوم الاثنين، هجوما مباغتا على التشكيلات المسلحة داخل الحدود الإدارية لمدينة سرت، وتمكنت بوقت قياسي من تحقيق مكاسب والسيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة.



وخاضت قوات "الجيش الوطني " اشتباكات مع مجموعات مسلحة قرب بوابة العشرين شرق سرت، قبل أن تتمكن من السيطرة عليها.



وواصلت القوات تقدمها، وسيطرت على معسكر كتيبة الساعدي في بوهادي جنوب سرت، قبل أن تُحكم السيطرة على كامل منطقة بوهادي.



ونقل موقع ليبيا 218عن آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي " النقيب عمر ابسيط، في تصريحات من وسط معسكر الساعدي، إن القوات تقدمت بناء على تعليمات القيادة العامة، مضيفا “حررنا منطقة بوهادي في سرت”.



وأظهرت صور متداولة سيطرة قوات "الجيش الوطني" على معسكر كتيبة الساعدي بمنطقة بوهادي جنوب سرت.



وبعدها واصلت قوات "الجيش الوطني" تقدمها وسيطرت على قاعدة القرضابية بالكامل، ثم جزيرة السواوة محور البحر، وجزيرة سرت قرب جامعة المدينة.