والد طفلي «بير السلم» عن حكم حبس الأم 6 أشهر: طالما أثبتوا أنها مهملة يجب نقل الحضانة لي

علق المطرب شادي الأمير، والد طفلي «بير السلم»، على حبس والدة الطفلين ستة أشهر، قائلًا: «لا اعتراض على القضاء المصري، الحكم سواء كبير أو صغير، طالما أثبتوا أنها مهملة يجب نقل الحضانة لي»، وفقًا لتعبيره.

وقال خلال اتصال هاتفي لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، مساء الأحد، إنه يطالب بالحصول على الأبناء بعد حبس الأم، متسائلًا: «الأولاد بعد حبس الأم مصيرهم إيه؟ لما تتحبس هيروحوا فين؟ هي أهملت فيهم في الأول والأخير».

وأشار إلى «رفعه دعوى بضم الحضانة، إلا أن المحكمة أقرت بنقل الحضانة إلى الجدة أم الأم»، لافتًا إلى أن «الجدة ترفض الحضانة»، وفقًا لقوله.

وتابع: «عاوزهم عشان ميترموش تاني ويجيبوا اللوم عليا ويقولوا رامي الأولاد ومش بيصرف عليهم، أنا أب ودوري الإنفاق عليهم، هي دورها الحضانة وأهملت فيها، اتحبست أو لا دوري الإنفاق عليهم، أبوهم أنا عاوزهم بدل رميهم في الشارع أو على السلم أو عند بتاع الفاكهة».

وقررت محكمة جنح أول طنطا، اليوم الأحد، حبس أم الطفلين المعروفين إعلاميًا بـ«طفلي السلم»، ستة أشهر بتهمة الإهمال في رعاية طفليها.

وانتشرت منذ مدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلين -أحدهما رضيع- يجلسان بشكل غير آدمي في بير السلم، وتبين أن والدتهما وراء الواقعة؛ بسبب الخلاقات المتكررة مع زوجها المطرب شادي الأمير.