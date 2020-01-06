اتسمت دائماً العلاقات الأمريكية الإيرانية بالاضطراب، وذلك منذ أزمة رهائن الأمريكين الذين تم احتجازهم بعد اقتحام السفارة الأمريكية فى إيران عام 1979، ولحل الخلافات والنزاعات كان هناك الحاجة لوسيط، فكانت سويسرا من أدت هذا الدور، فتولى سفير سويسرا في طهران تمثيل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية منذ قطع العلاقات الثنائية عام 1980.

وبعد تفاقم الوضع وزيادة وتيرة التهديد بين البلدين، بعد اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني" بغارة نفذتها طائرة مسيرة فى بغداد صباح يوم الجمعة الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير السويسري وأبلغته أن هذه الغارة تعد عملاً من أعمال إرهاب الدولة وأن الولايات المتحدة يجب أن تكون مسؤولة عن عواقبها وفقاً لوكالة بلومبرج.

- من هو السفير السويسرى لدى طهران؟

ماركوس لايتنر سفير سويسرا لدى طهران والقائم بأعمالها والممثل للمصالح الأمريكية في إيران اعتباراً من 27 أغسطس 2017، تخرج من جامعة فريبورغ وجامعة زيورخ للعلوم التطبيقية، وقبل مسيرته الدبلوماسية كان خبير اقتصادي واكتسب الخبرة التجارية في القطاع الصناعي والتجاري والمالي، وانضم للسلك الدبلوماسي السويسري عام 1996م، وتدرج فى المناصب حتى أصبح سفير سويسرا في جمهورية مصر العربية من يونيو 2013 إلى يونيوعام 2017 أى قبل توليه منصب السفير السويسرى فى طهران.

انتهى من تدريبه الدبلوماسي في السفارة السويسرية في مدريد والأكاديمية الدبلوماسية الإسبانية في 1997/1998، ثم انضم ماركوس إلى القسم الاقتصادي والمالي في وزارة الشؤون الخارجية في برن-عاصمة سويسرا- ، وفي يوليو 2002، نقل لايتنر إلى السفارة السويسرية في بريتوريا ليكون مسؤولاً عن قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي الثنائية.

وفي يونيو 2006 ، عين نائباً لرئيس السفارة السويسرية في سانتياغو دي تشيلي، ثم عاد إلى برن يناير 2009، ليتولى لايتنر مسؤولية قسم سياسة السلام في القسم الأمن الإنساني بوزارة الخارجية، وفي عام 2011 أصبح نائب رئيس قسم الأمن الإنساني، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للحكومة السويسرية.

- العلاقات السويسرية الإيرانية

افتحت سويسرا قنصلية في إيران عام 1919، وكان ذلك أول وجود دبلوماسي لهما، ويعود تاريخ أول اتفاقية صداقة وتجارة سويسرية - إيرانية إلى عام 1873، فقد أقام التجار السويسريون وصانعو الساعات والمسافرون روابط اقتصادية بين البلدين، وذلك وفقاً لما نشره السفير ماركوس لايتنر على موقع الحكومة السويسرية الرسمي.

وخلال الزيارة الرئاسية لسويسرا إلى إيران في فبراير 2016، وافق البلدان على خريطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر، وتنسق وثيقة الإطار الجديدة التعاون في مجالات عديدة، مثل الاقتصاد والبيئة وحقوق الإنسان والتعليم والسلامة النووية والبحث والابتكار والتمويل والعلوم.

وفي غياب العلاقات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية مع جمهورية إيران الإسلامية، تعمل الحكومة السويسرية من خلال سفارتها في طهران، كقوة حماية للولايات المتحدة الأمريكية في إيران منذ 21 مايو 1980 حيث يوفر قسم المصالح الأجنبية في السفارة السويسرية الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في إيران أو يسافرون إليها.

- دور سويسرا بعد مقتل قاسم سليماني

بعد مقتل سليماني، هددت إيران أمريكا بالرد على هذه الغارة، وتم تبادل رسائل التهديدات بين البلدين عن طريق الوساطة السويسرية، وأول ما فعلته إيران هو استدعاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المبعوث السويسري في طهران يوم الجمعة، رداً على مقتل سليماني.

ثم استدعاه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، يوم الأحد، وكان ذلك الاستدعاء الثالث خلال اليومين الماضيين، لإبلاغه أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب العدائية تشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومثالاً صارخاً على جرائم الحرب، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا)، وكان ذلك بعد تهديد ترامب بمهاجمة 52 موقعا ثقافيا يهم إيران، ومن جانبه أعلن السفير السويسري ماركوس أنه سينقل الأمر إلى مسؤولي الحكومة الأمريكية في أقرب وقت ممكن.