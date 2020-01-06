أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين تحسن نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو مدفوعا بالأداء الجيد لقطاع الخدمات، وهو ما دفع اقتصاد المنطقة تدريجيا بعيدا عن دائرة الركود في نهاية 2019.

وبحسب تقرير مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت فقد ارتفع مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي إلى 9ر50 نقطة بما يتجاوز قليلا التقديرات السابقة. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه في حين تمثل هذه القراءة الأعلى منذ أربعة أشهر، فإنها مازالت تشير إلى أن معدل نمو نشاط القطاع الخاص هو أقل منذ ست سنوات مع انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية.

وتقول مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت إن معدل نمو اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 1ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

ومع صدور بيانات نمو القطاع الخاص، ارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 3ر0% إلى 11195ر1 دولار في تعاملات الساعة 14ر11 صباحا بتوقيت فرانكفورت.

يقول كريس ويليامسون كبير محللي قطاع الأعمال في مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت إنه "في حال عدم حدوث أي تطورات معاكسة، نتوقع بداية تحسن النمو مع مرور الشهور في 2020، ومع ذلك فالمخاطر المحتملة التي تهدد النمو خلال العام الحالي مازالت موجودة بصورة ملحوظة".