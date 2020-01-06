المسماري: مدينة «سرت» في سلام ووسط أحضان الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن «الجيش قدم مجموعة من القوات إلى شرق مدينة سرت، قبل سيطرته عليها، ثم اتخذ القرار بالهجوم المباغت للعدو»، مؤكدًا أنه «خلال ساعات قليلة جدًا تم الانتهاء ودحر المليشيات الإرهابية في المدينة».

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «الهدف من السيطرة منع المجموعات الإرهابية من القيام بعمليات عسكرية أو إرهابية تستهدف حقول النفط وسط ليبيا»، لافتًا إلى «وجود معلومات استخبارية تقول إن المجموعات الإرهابية تحاول القيام بمهاجمة الأهداف النفطية لإحداث المزيد من الإرباك في المشهد أمام القوات المسلحة».

وأشار إلى أن العملية لم تستغرق الكثير من الوقت، متابعًا: «دخلنا المدينة وسط ترحيب عالي وفرحة عارمة من سكان المدينة، الآن المدينة في سلام وفي وسط أحضان الوطن بعد مجهود القوات المسلحة».

وأكد أن المدينة بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة، موضحًا: «من الشرق إلى الغرب تحت سيطرة القوات المسلحة وتحت تأمينه، إضافة إلى الميناء والقاعدة الجوية ومعسكرات الجيش كلها تحت السيطرة».

وأعلن الجيش الليبي، مساء الاثنين، سيطرته على مدينة سرت الواقعة غربي البلاد، بشكل كامل.