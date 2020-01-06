الكويت توقف نشاط 15 شركة مخالفة الشهر الماضي

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كشفت وزارة التجارة والصناعة في الكويت اليوم الاثنين عن إيقاف نشاط 15 شركة مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي .

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها أوقفت نشاط 10 شركات صرافة وأربع شركات مجوهرات وشركة عقارات .

وأكدت الوزارة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التابعة لها أصدرت الشهر الماضي 128 تدبيرا احترازيا يتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لاحكام القانون.

وأوضحت أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ 14 شركة عقارية وتسع شركات مجوهرات وشركة تأمين وشركة صرافة إضافة لإصدار أمر بإلزام 49 شركة عقارية و23 شركة مجوهرات وشركتي صرافة باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة بالوزارة إجراءات الترخيص لنحو 22 طلب تأسيس خلال نفس الشهر، بينها 19 شركة عقارية وثلاث شركات تأمين.