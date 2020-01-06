رغم إقامة 35 نسخة سابقة حتى الآن على مدار 37 عاما ، فرضت عشرة أندية فقط أسماءها على السجل الذهبي لبطولة كأس السوبر الإسباني بل إن المنافسة على اللقب منذ إقامة البطولة بنظامها المعتاد بداية من 1982 وحتى 2018 انحصر بين 12 ناديا فقط.

واستحوذ برشلونة على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب السوبر حيث حصد الفريق الكتالوني اللقب في 13 نسخة مقابل عشرة ألقاب للريال ليستحوذ الفريقان على 74 بالمئة من ألقاب السوبر الإسباني حتى الآن.

كما يستحوذ برشلونة على رقم قياسي آخر ولكنه سلبي حيث كان أكثر الفرق التي خسرت في كأس السوبر برصيد عشر مرات حل فيها الفريق ثانيا.

وفي المقابل ، كان اسبانيول وريال بيتيس هما الناديين الوحيدين اللذين خاضا فعاليات السوبر الإسباني ولم يتوج أي منهما باللقب.

والقائمة التالية توضح الفرق الفائزة بلقب السوبر الإسباني وكذلك بالمركز الثاني على مدار تاريخ البطولة :

برشلونة :

الفوز باللقب : (13 مرة) في 1983 و1991 و1992 و1994 و1996 و2005 و2006 و2009 و2010 و2011 و2013 و2016 و2018 .

المركز الثاني : (عشر مرات) في 1985 و1988 و1990 و1993 و1997 و1998 و1999 و2012 و2015 و2017 .

ريال مدريد :

الفوز باللقب : (عشر مرات) في 1988 و1989 و1990 و1993 و1997 و2001 و2003 و2008 و2012 و2017 .

المركز الثاني : (خمس مرات) في 1982 و1995 و2007 و2011 و2014 .

ديبورتيفو لاكورونا :

الفوز باللقب : (ثلاث مرات) في 1995 و2000 و2002 .

المركز الثاني : -

أتلتيكو مدريد :

الفوز باللقب : (مرتان) في 1985 و2014 .

المركز الثاني : (أربع مرات) في 1991 و1992 و1996 و2013 .

أتلتيك بلباو :

الفوز باللقب : (مرتان) في 1984 و2015 .

المركز الثاني : (مرتان) في 1983 و2009 .

أشبيلية :

الفوز باللقب : (مرة واحدة) في 2007 .

المركز الثاني : (ثلاث مرات) في 2010 و2016 و2018 .

فاللنسيا :

الفوز باللقب : (مرة واحدة) في 1999 .

المركز الثاني : (ثلاث مرات) في 2002 و2004 و2008 .

ريال سرقسطة :

الفوز باللقب : (مرة واحدة) في 2004 .

المركز الثاني : (مرتان) في 1994 و2001 .

ريال مايوركا :

الفوز باللقب : (مرة واحدة) في 1998 .

المركز الثاني : (مرة واحدة) في 2003 .

ريال سوسييداد :

الفوز باللقب : (مرة واحدة) في 1982 .

اسبانيول :

المركز الثاني : (مرتان) في 2000 و2006 .

ريال بيتيس :

المركز الثاني : (مرة واحدة) في 2005 .