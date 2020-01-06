تشيلي تستبعد تمويل خطة تحديث «كوديلكو» للنحاس

استبعدت حكومة تشيلي تقديم أي أموال جديدة لشركة كوديلكو الحكومية لإنتاج النحاس، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة إنفاق 3 مليارات دولار خلال العام الحالي لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المعارضة للحكومة.

وقال إنجاسيو بروينز وزير مالية تشيلي اليوم الاثنين إن كوديلكو وهي أكبر منتج للنحاس في العالم تحتاج إلى مليارات الدولارات لتحديث مناجمها لكنها ستضطر إلى توفير هذه الأموال من مصادر غير حكومية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله "نحن لا نتحدث عن ضخ أموال جديدة .. الدولة ستواصل دعم كوديلكو بطريقة تتيح لها الحصول على التمويل من خلال زيادة رأسمالها أو من أسواق المال الدولية".

ويأتي ذلك في الوقت الذي زادت فيه حكومة الرئيس التشيلي سباستيان بينيرا الإنفاق العام لتحسين نمو الاقتصاد واحتواء تأثير أكثر من شهرين من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى تخريب المتاجر وعطلت الاستثمارات.

كما تعيد الحكومة بإعادة تقييم مخصصات الرعاية الصحية ككل بحسب وزير المالية.

وذكرت بلومبرج أن الأوضاع الراهنة ستدفع شركة كوديلكو إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل برنامجها الاستثماري الذي تقدر تكلفته بنحو 20 مليار دولار. وتبلغ ديون الشركة حاليا حوالي 4ر19 مليار دولار.

كان نيسلون بيزارو الرئيس التنفيذي السابق للشركة قد ذكر في العام الماضي إن كوديلكو استطاعت المحافظة على إنتاجها خلال السنوات القليلة الماضية لكن جودة الخام الذي يتم استخراجه تتراجع بشكل مطرد، مضيفا أنه بدون الحصول على تمويل حكومي ستزيد ديون الشركة إلى 21 مليار دولار، مقابل 4ر18 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي و5ر15 مليار دولار في نهاية 2018.