ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدين الدور السلبي لإيران في الشرق الأوسط

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أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الدور السلبي الذي لعبته إيران في منطقة الشرق الأوسط.

وأوردت وكالة انباء بلومبرج الأمريكية أن الدول الثلاث أعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء الدور السلبي الذي لعبته إيران في المنطقة"، وفقًا لبيان مشترك صدر لإدانة الهجمات على قوات التحالف في العراق.

ودعا الزعماء الأوروبيون إيران إلى التوقف عن القيام بالمزيد من أعمال العنف أو الانتشار النووي.

وحثوا طهران على التراجع عن جميع التدابير التي لا تتفق مع الاتفاق المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني.

وقالوا إن أي أزمة أخرى تخاطر بسنوات من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في العراق وأن الإبقاء على قوات التحالف أمر أساسي لمحاربة داعش.