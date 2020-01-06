صحيفة فرنسية: لابد من التنديد بأية أعمال عسكرية أمريكية

علقت صحيفة "لومانيتيه" الفرنسية على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم صاروخي أمريكي في العراق، مؤكدة ضرورة شجب أية أعمال عسكرية أمريكية.

وكتبت الصحيفة اليومية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "هذا العمل يعد جنونا قد يؤدي إلى دوامة تنطوي على عواقب لا يمكن تقديرها".

وأضافت الصحيفة: "قتل مسؤول رفيع المستوى، وأحد كبار الشخصيات بدولة ما، لا يعد سوى إعلانا صريحا للحرب. الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سوف يكسب مكانة، إذا دعا على الفور لجلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاستنكار أفعال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولمحاولة منع نشوب حريق قاتل على نطاق واسع".

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