صحيفة بريطانية: يتعين على إيران حساب رد فعلها على مقتل سليماني بعناية

علقت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إثر هجوم صاروخي أمريكي في بغداد وأوضحت الصحيفة العواقب المحتملة لذلك.

وكتبت الصحيفة البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إيران ستتخذ رد فعل بالتأكيد، ولكن سيتعين عليها حساب رد فعلها بعناية شديدة. نظام الحكم الذي أضعفته العقوبات الاقتصادية (الأمريكية) سيرغب في فعل شيء ما يبدو قويا بما يكفي من أجل إظهار القوة داخل البلاد، ولكن لن يكون قويا لدرجة استفزاز الولايات المتحدة من خلاله للدخول في نزاع عسكري ستفوز به أمريكا بالتأكيد".

وأضافت الصحيفة: "بغض النظر عن طريقة خطاب الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب العدائية، سوف تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لأي رد فعل. الإيرانيون يقولون إن رسالة واشنطن عن طريق وسيط سويسري لطهران تمثلت في أنه يجب أن يكون رد الفعل متناسبا. كل ذلك يمكن أن يعني أن المنطقة ليست على وشك الانزلاق لحرب جامحة. ومع ذلك ستكون عواقب مقتل (سليماني) ملموسة بالنسبة للشرق الأوسط والعالم لفترة طويلة".