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وصلت الأزمة بين واشنطن وإيران ذروتها في الآونة الأخيرة خاصة بعد أن قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني، الرجل الثاني في إيران ومهندس مد طهران في الشرق الأوسط.

وطالما كانت الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران مشتعلة باستمرار، وخاصة في السنوات الأخيرة حيث وصلت بينهم الخلاف إلى حد التهديد بالهجوم العسكري.

وفي الوقت التي تواصل الولايات المتحدة نشر قواتها في دول بالقرب من طهران، تحاول إيران مد نفوذها في الشرق الأوسط مثل سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وفي الآونة الأخيرة وخاصة في منذ ديسمبر 2019 وصل الخلاف بين واشنطن وطهران إلى ذروته لتدق البلدين طبول الحرب.

وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق" التسلسل الزمني لذروة الأحداث بين واشنطن وطهران..



