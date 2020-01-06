تراجع سهم بوينج بعد تقارير عن حاجتها إلى قروض جديدة

تراجع سعر سهم شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج في تعاملات اليوم الاثنين على خلفية التقارير عن حاجة الشركة إلى الحصول على مزيد من القروض بعد وقف تشغيل طرازها الأكثر مبيعا بوينج 737 ماكس لأسباب تتعلق بعوامل الأمان والسلامة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن بوينج كان لديها بنهاية الربع الثالث من العام الماضي تمويلات تقدر بنحو 20 مليار دولار، ولكن النفقات الناجمة عن أزمة الطائرة 737 ماكس تتزايد، وهو ما دفع الشركة إلى التفكير في الحصول على قروض إضافية.

يأتي ذلك فيما أوقفت بوينج إنتاج الطائرة 737 ماكس والتي تحتاج إلى الحصول على تراخيص جديدة من سلطات السلامة الجوية في العالم قبل العودة إلى العمل مرة أخرى، في أعقاب حظر استخدامها في مارس الماضي.

كانت سلطات السلامة الجوية في العالم قد قررت وقف تشغيل طائرات طراز 737 ماكس بعد حادثي سقوط طائرتين من الطراز الأول في أكتوبر 2018 في إندونيسيا والثاني في مارس الماضي إثيوبيا مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم بوينج تراجع صباح اليوم في بورصة نيويورك بنسبة 1% إلى 44ر329 دولار، في إطار تراجع أوسع لسوق الأسهم الأمريكية على خلفية تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

يذكر أن سهم بوينج فقد منذ حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية في مارس وحتى يوم الجمعة الماضي 21% من قيمته.

وتواجه الشركة الموجود مقرها في مدينة شيكاغو الأمريكية مطالبات من شركات الطيران للحصول على تعويضات من بوينج بسبب الخسائر التي تعرضت لها هذه الشركات نتيجة وقف تشغيل طائراتها من طراز 737 ماكس، إلى جانب تعويضات ضحايا حادثي التحطم البالغ عددهم 346 شخصا.

وذكرت وول ستريت جورنال ان المحللين يتوقعون حصول بوينج على قروض إضافية بقيمة 5 مليارات دولار لتغطية نفقاتها خلال النصف الأول من العام الحالي والتي قد تزيد عن 15 مليار دولار.