3 أحزاب تونسية ترفض منح الثقة للحكومة قبل جلسة التصويت في البرلمان

قالت 3 أحزاب تونسية، على الأقل، إنها لن تصوت للحكومة المقترحة في البرلمان، وذلك قبل أيام من جلسة منح الثقة.

وقال النائب في البرلمان هيكل المكي، عن حزب "حركة الشعب"، إن الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بسبب تحفظات على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء.

وأضاف المكي، في تصريحات لإذاعة "شمس اف ام" اليوم الاثنين: "وجود هذه الحكومة سيكون خطرا على الدولة".

وتابع: "حكومة الجملي فيها الكثير تحوم حولهم شبهات فساد بأحكام قضائية نهائية تدينهم، وحكومة فيها من يفترض إحالته للقضاء باعتباره يمجد الإرهاب".

وبذلك انضم حزب "حركة الشعب" إلى حزب التيار الديمقراطي الذي كان أعلن في وقت سابق إنه لن يصوت للحكومة بسبب "منهجية اختيار الوزراء".

ويمثل الحزبان كتلة برلمانية مشتركة تضم 41 نائبا، بجانب عدد من النواب المستقلين، وهى الكتلة الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات التشريعية.

وقال حزب "حركة تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، إنه لن يمنح الثقة للحكومة في جلسة التصويت المقررة يوم الجمعة المقبل.

وأوضح الحزب إن تركيبة الحكومة المقترحة "لا تحترم حتى المعايير التي التزم بها الحبيب الجملي، في ظل وجود شكوك حول استقلالية بعض الأسماء، ونقاط استفهام أُثيرت حول كفاءة البعض وشبهات تضارب مصالح متعلقة بأسماء أخرى".

ويقترح الحزب الذي يملك 14 مقعدا في البرلمان "تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة"، بحسب ما ذكره في بيانه.

وقدم الحبيب الجملي، وهو شخصية مستقلة مرشحة من قبل حزب حركة النهضة، الأسبوع الماضي حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية، لكن منتقدين يقولون إن أسماء مقترحة معروفة بقربها من أحزاب بعينها.

وتضم الحكومة 28 وزيرا و14 كاتب دولة برتبة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة البرلمان.

ولم يستبعد رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريحاته إثر اجتماع مكتب مجلس البرلمان أول أمس السبت، أن يتم تعديل قائمة الوزراء بهدف ضمان توافق أوسع حول الحكومة قبل جلسة التصويت.

ويملك حزب النهضة 54 مقعدا في البرلمان وهناك منحى للتوافق مع منافسه حزب "قلب تونس" الليبرالي الذي حل ثانيا في الانتخابات ويملك 38 مقعدا، بينما تحتاج الحكومة المقترحة إلى 109 أصوات على الأقل لنيل الثقة.