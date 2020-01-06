ضبط 23 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت قيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" وبداخله 2 طن و980 كيلو جرام "أعلاف حيوانية" منتج نهائي، معبأة داخل شكائر مدون عليها بيانات بأسماء شركات وهمية، مجهولة المصدر، غير صالحة للإستهلاك الحيواني.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم الإثنين، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام مالك المصنع، بتعبأة أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك؛ لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين من مربي الثروة الحيوانية والداجنة.



وبتقنين الإجراءات واستهداف المصنع، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، تم ضبط صاحبه، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.