مجلس الوزراء الكويتي يدعو الجهات الحكومية لالتزام اليقظة والاستعداد لكل الاحتمالات

دعاء مجلس الوزراء الكويتي، الجهات الحكومية لالتزام اليقظة والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات، وذلك على خلفية التطورات التي تشهدها المنطقة منذ عدة أيام.

وطالب مجلس الوزراء، حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الاثنين، المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الحكومية لتكريس الأمن في البلاد، مشيرًا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي طوارئ.

ودعا كل الأطراف لضبط النفس؛ من أجل تجاوز ما وصفه بالمرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.

واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.

ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.