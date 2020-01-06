ترامب يهدد بفرض عقوبات على العراق إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد عن رفضه فكرة الخروج من العراق، مهددا بفرض عقوبات كبيرة على بغداد إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس وان "إن الذهاب إلى الشرق الأوسط كان أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة على الإطلاق، وأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لبناء قاعدة في تلك البلاد".

وأضاف ترامب،اثناء عودته من فلوريدا، "لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها قبل فترة طويلة من عهدي. نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابلها"، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي "إذا طلبوا منا المغادرة، وإذا لم يحدث ذلك بطريقة ودية للغاية. سوف نفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل. إنها ستجعل العقوبات الإيرانية تبدو هينة بعض الشيء".

"إذا كان هناك أي عداء، وقاموا بأي شيء نعتقد أنه غير مناسب، فسوف نفرض عقوبات كبيرة جدا على العراق".

وهدد ترامب مرة أخرى بالإنتقام الشديد من إيران إذا "فعلوا أي شيء"، مجددا التهديد بضرب المواقع الثقافية الإيرانية.