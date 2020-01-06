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أوكوي وقمر يقودان قائمة الاتحاد الإسكندري أمام إنبي

الإسكندرية : أحمد عبد العزيز
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:19 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 5:19 م

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي، والمقررة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق علي النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي

خط الدفاع: أسامة العزب، محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم،  محمود شعبان، صبري رحيل، ويلسون أكاكبو.

خط الوسط: هشام محمد، أحمد نبيل "مانجا"، أحمد راشد، أحمد حجي، مروان عطية، أيمن غباشي، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي، محمد ناجي جدو.


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