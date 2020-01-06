أوكوي وقمر يقودان قائمة الاتحاد الإسكندري أمام إنبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول بنادى الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي، والمقررة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق علي النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي

خط الدفاع: أسامة العزب، محمود رزق، إسلام جمال، محمد أنور، السيد سالم، محمود شعبان، صبري رحيل، ويلسون أكاكبو.

خط الوسط: هشام محمد، أحمد نبيل "مانجا"، أحمد راشد، أحمد حجي، مروان عطية، أيمن غباشي، رزاق سيسيه.

خط الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي، محمد ناجي جدو.