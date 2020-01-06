أمين سر «خارجية النواب»: ندعم القيادة السياسية في جميع الإجراءات الوقائية المتخذة

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الاجتماع الطارئ للجنة، صباح اليوم الأحد، من أجل بحث الخطوات التصعيدية بعد إقرار البرلمان التركي بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حدث اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحدث»، أن اللجنة أكدت خلال الاجتماع أن المنطقة أمام غزو صريح من الجانب التركي التي تعتدي على دولة ذات سيادة "ليبيا"، وتحدث خرقًا كاملًا للقانون الدولي، مشددًا على أن اللجنة تدعم الشعب الليبي في المواجهة وقدرته بوحدة صفه على ردع أي عدوان.

وأشار إلى أن اللجنة أكدت على دعم القيادة السياسية المصرية في جميع التحركات الوقائية التي تتخذها الدولة على المسرح الداخلي أو الحدود أو منطقة المتوسط لحماية الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن الخطوات التصعيدية من الجانب التركي تمثل تهديدًا مباشرًا وصريحًا للأمن القومي المصري والعربي.

وذكر أن اللجنة وضعت مجموعة من الإجراءات ستتحرك فيها خلال الفترة المقبلة، باستخدام ذراع الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة الجانب التركي والإجرام والتعديات الصارخة للقانون الدولي، منها «صياغة عدد من الخطابات الموجهة لبرلمانات حلف الناتو، وحوض المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي».

وأشار إلى أن الخطابات ستحمل تفنيدًا لكافة الأسانيد التي تؤكد الاختراق الصريح من الجانب التركي للقانون الدولي، وتضع التحليلات لدعم تركيا الإرهاب في المنطقة.

ولفت إلى دفع اللجنة بضرورة عمل الخارجية المصرية على دعم القرارات الصادرة من مجلس النواب الليبي أمس، والقدرة على حمل هذه القرارات إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود من أجل وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته ووقف النظام التركي عن جرائمه.

وعقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا طارئًا برئاسة النائب كريم درويش، لدراسة الخطوات التصعيدية التركية.