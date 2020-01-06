عماد الدين حسين: الرئيس استن سنة حسنة بزيارة الأقباط في عيد الميلاد





قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اليوم الاثنين، «استمرار لصورة ممتازة كتقليد راسخ ومهم».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الاثنين، أن «حرص الرئيس على زيارة الأقباط في عيد الميلاد أو عيد القيامة، تقليد الرئيس رائد فيه وعادة مهمة جدًا»، مستطردًا: «من أهم الأشياء التي تزيد المناعة في الجسد المصري، ونأمل أن تستمر طوال الوقت».

وأشار إلى «تقدير الأقباط لهذه اللفتة حتى وإن كانت رمزية إلا أنها تأتي من أعلى رأس في الدولة»، مؤكدًا: «شيء في منتهى الأهمية، خصوصًا في الأيام الصعبة التي تشهدها المنطقة».

ولفت إلى أن «السيسي» من استن هذه السنة الحسنة والهامة جدًا، حتى صارت تقليدًا، موضحًا: «في وقت كان المصريون يتساءلون يعني إيه رئيس مصر مسلم يروح كنيسة؟ هذا ولي أمر منتخب من الجميع».

ويترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الاثنين، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية «ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.