 عمرو أديب: تركيا لديها أزمة في سلاح الجو - بوابة الشروق
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عمرو أديب: تركيا لديها أزمة في سلاح الجو

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 1:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 1:05 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يندهش من تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ببدء تحرك القوات التركيا إلى ليبيا.

وأوضح في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، أن «هذا التصريح لم يفاجئني، ولم أقف سوى عند تصريح واحد فقط لأردوغان، وهو البدء عن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، طبقًا للاتفاق التركي الليبي»، مضيفًا: «هو ده المطلوب بالنسبة لتركيا».

وأضاف أن «تركيا لديها أزمة في سلاح الجو، وطائرات إف 16 التي لديها طيارينها مش موجودين، واتقبض عليهم في محاولة الانقلاب الأخيرة».

ووافق البرلمان التركي، يوم الخميس الماضي، على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان، بالسماح بإرسال جنود إلى ليبيا.

وأعلن الرئيس التركي، مساء الأحد، عن بدء تحرك القوات التركية إلى ليبيا.


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