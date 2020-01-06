تقرير: التخلص من مرض السعار يعتمد علي التحكم في أعداد الكلاب والقطط



قال تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إنه تم منح 34 ألفا و 677 كلبا أليفا رخصة جديدة خلال عام 2019، وفقا للاشتراطات التي حددتها الهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات، ومنها حظر سير الكلاب بدون وجود الرخصة في رقبة الحيوان وذلك للوقاية من مرض السعار.



وأوضح التقرير، الصادر اليوم الاثنين، أنه تم تحصين جميع الكلاب المرخصة للوقاية من مرض السعار والأمراض الوبائية الآخري، فضلا عن تحصين 2278 قطة أليفة، وتحصين 3153 حيوان معقور من الكلاب الضالة، مشددا على أن استراتيجية الدولة تستهدف أن تكون مصر خالية بحلول عام 2030 .



وأشار التقرير إلى أن أولويات الاستراتيجية الوطنية للتخلص من المرض تعتمد علي التخلص منه بين الحيوانات والإنسان وتعزيز وتقوية برامج الترصد للمرض بين الإنسان والحيوان وتوفير التأييد والتواصل الفعال والدعم المجتمعي وتحقيق التكامل والتعاون بين الجهات المعنية.



ولفت التقرير إلى أن أولويات الاستراتيجية الوطنية للتخلص من مرض السعار تعتمد على تحريك وتوفير الموارد اللازمة لأعمال الوقاية والمكافحة الفورية في حالة الاشتباه بوجود إصابات مرضية وعمل الدراسات العلمية لتوفير المعلومات.



وشددت الاستراتيجية لمكافحة مرض السعار على أن التخلص من المرض بين الحيوانات يعتمد على التحكم في أعداد الحيوانات الضالة بالشوارع والتطعيم الشامل للحيوانات بمعدل 70% لمدة 3 سنوات متصلة.



ونوّه التقرير بأهمية دفع الحيوانات خارج الكتلة السكنية بالتخلص من القمامة والمخلفات البلدية، فضلا عن تشر فكرة المسئولية الواعية لإمتلاك وتربية الحيوانات ومراجعة وتفعيل القوانين المنطقة لترخيص تربية الحيوانات



يأتي ذلك بينما أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية شروطا جديدة لإستخراج رخصة الكلاب الأليفة فيما تبحث زيادة أسعار رخص الكلاب الأليفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرية بالمحافظات ومنها أن يتقدم صاحب طلب الرخص للإدارة البيطرية الواقع في نطاقها الكلب موضحا به عدد من الطلبات مثل بطاقة تسجيل الحيوان وإجراءات التحصين ضد مرض السعار والكشف علي الكلب في الوحدة البيطرية قبل السير في إجراءات الترخيص ودفع رسوم الترخيص. ومنح الرخصة بعد إستيفاء الطلب خلال 3 أيام علي أقصي تقدير، وضرورة تعليق الرخصة في رقبة الكلب، وأن تكون الرخصة مدون بها تاريخ الرخصة ومدة السريان وهي عام من تاريخ التقدم بطلب إستخراج الرخصة علي أن تجدد الرخصة سنويا.