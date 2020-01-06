قال مدير أعمال المطربة اللبنانية نانسي عجرم، جيجي لامار، إن «حادث اقتحام منزل الفنانة بدأ منتصف الليل عندما فوجئوا بشخص مختبئ داخل الشرفة الخارجية، خرج بقصد السرقة والسلب».

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأحد، أن «اللص تسلل واختبأ أثناء تواجد مجموعة من الضيوف بالمنزل»، لافتًا إلى أنهم «بدأوا في الشعور بتواجده في البيت بعد رحيل الضيوف».

وأشار إلى أن «اللص طالبهم بتقديم المجوهرات والذهب الذي تمتلكه نانسي»، ذاكرًا أن «زوج المطربة اللبنانية أخبره أنه سيمنحه ما يريد مقابل أن يرفع عنه السلاح».

ولفت إلى أن «زوجها أعطاه المال وعندما رآه يدخل إلى غرفة الأطفال في عملية للخطف والقتل، لم يمتلك سوى إطلاق النار عليه»، معقبًا: «بهذه الحالة كل أب يحب الدفاع عن أهله وبيته، ويتصرف مثل ما فعل».

واقتحم شخص يحمل الجنسية السورية، فجر الأحد، منزل المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بغرض السرقة، ووقعت بينه وبين زوج الفنانة مواجهة تم خلالها تبادل لإطلاق النيران، وهو ما أسفر عن مقتل المقتحم.