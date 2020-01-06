الخارجية النمساوية تتعرض لهجوم إلكتروني

تعرضت وزارة الخارجية النمساوية "لهجوم الكتروني خطير" على أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، حسبما أفادت الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان مشترك مع وزارة الداخلية في وقت متأخر من ليلة السبت إنه "بسبب شدة وطبيعة الهجوم ، لا يمكن استبعاد وقوع هجوم مستهدف من قبل دولة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بيتر جوشيلباور ان الهجوم ما زال مستمرا اليوم الاحد. وقال إن الموقع الإلكتروني للوزارة لم يتأثر ، لكن أنظمة الكمبيوتر الداخلية لديها تضررت.

وجاء في البيان أن عدة دول أوروبية كانت بالفعل هدفا لهجمات مشابهة.

وأضاف أنه تم التعرف على المشكلة بسرعة وبدأ اتخاذ إجراءات مضادة على الفور. غير أنه لم تتوفر بشكل علني تفاصيل نوع وتوقيت الهجوم الإلكتروني أو عواقبه.