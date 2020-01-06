فيليبي لويس يكشف عن تعاقد ريال مدريد مع جناح فلامينجو البرازيلي

كشف البرازيلي فيليبي لويس، الظهير الأيسر لنادي فلامينجو البرازيلي، عن نجاح نادي ريال مدريد، في حسم صفقة راينير جيسوس "كارفاليو"، جناح الفريق، بعد صراع كبير، مع العديد من الأندية ومنها برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها عن توصل النادي الملكي لاتفاق مع مسؤولي فلامينجو للحصول على خدمات صاحب الـ17 عامًا؛ حيث أكدت أن النادي لن يعلن عن الصفقة في الوقت الراهن، حيث سينتظر حتى يبلغ راينير عامه الـ"18".

وقال في تصريحات نقلتها شبكة "البرنابيو ديجتال" الإسبانية، قال مدافع أتلتيكو مدريد السابق: "لم يكن لدي علن بتوقيعه لريال مدريد، إنها صفقة رائعة، عليّ تهنئتهم، لأنه توقيع عظيم مع لاعب يمتلك مستقبل كبير".

وتابع: "كارفاليو يبدو نحيف جدًا، وضعيف للغاية لكنه قوي جدًا ويتحمل الكثير، لقد فوجئت أنه يبلغ من العمر 17 عامًا فقط، إنه دائمًا يتخذ القرارات المثالية، يرفع رأسه ويعرف متى يُسدد إنه حقًا توقيع رائع هنيئًا لهم".

وواصل: "إنه ليس جاهزًا بنسبة 100% بعد، ما زال عمره 17 عاما فقط، لكن لديه إمكانيات تشير إلى أنه سيكون لديه مُستقبل عظيم".

واختتم: "لا أحد يقوم بخطوة عملاقة كهذه لينجح مباشرة، لكن نجاحه سيأتي في المستقبل".

ومن جانبه أكد نائب رئيس النادي، أنّ فلامينجو ينتظر وصول عرض رسمي، وهو ما اتفق مع تصريحات راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الكاستيا.