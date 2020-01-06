أمر المستشار أشرف المغربي، المحامي العام الأول لنيابات المنتزه في الإسكندرية، الأحد، بحبس حارس عقار وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل طبيب صيدلي يدعى "وليد.م.ر"، 50 عامًا، عمدًا، وتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالعثور على جثة المجني عليه داخل شقة سكنة كائنة في شارع خليل حمادة، منطقة سيدي بشر بحري، التابعة لدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبانتقال ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وفحصه تبين وجود الجثة مسجاة بأرضية صالة الشقة، وبمناظرتها تبين إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسم، مع وجود جرح ذبحي في الرقبة.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه، توصلت تحرياته إلى أن مرتكبى الواقعة هما: "محمد.ح"، 39 عامًا، حارس عقار في منطقة الفلكي، وزوجته "زينب.ج"، 24 عامًا، ربة منزل.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليهما، أقرا بالواقعة، وذلك عقب تضييق الخناق عليهما أثناء مواجهتهما بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث، حيث أفاد "الحارس" أنه تعرف على المجني عليه منذ فترة، وطلب منه إرسال "شغالة" لتنظيف شقته نظرًا لأنه منفصل عن زوجته، فأرسل إليه زوجته، التي ترددت عليه عدة مرات لهذا العمل.

وأضاف أنه فوجئ بزوجته تخبره بعد فترة أن المجني عليه أقام معها علاقة جنسية داخل الشقة محل سكنه، فحمل سكينًا واصطحبها إلى شقته، وعندما واجههُ بالعلاقة مع زوجته، لم ينكرها، مما أثار حفيظة الزوج، وحدثت بينهما مشادة، وجه على إثرها عدة طعنات إليه، ثم ذبحه.

وأقرت الزوجة بهذه الاعترافات، نافية علمها بحمل زوجها سكينًا، وأضافت أنها أخبرت زوجها بإقامة علاقة غير شرعية "برضاها" مع الصيدلي لشعورها بالندم، ولم تدرك أنه سيذبحه.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السلاح الأبيض "السكين" المستخدم في الحادث، وتباشر النيابة العامة التحقيق.