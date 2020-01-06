صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، "شتفن زايبرت"، بأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ترى إمكانية لإدخال تحسينات في عمل حكومتها، ولكنه أكد في الوقت ذاته مساندتها لأعضاء مجلس الوزراء الحاليين.

وقال المتحدث باسم ميركل اليوم الاثنين: "المستشارة تتعاون بشكل جيد وبكل سرور مع جميع الوزيرات والوزراء"، لافتا إلى أنه يمكن للحكومة بالتأكيد "زيادة السرعة والديناميكية" في بعض المواضع، وذكر مثالا على ذلك الرقمنة.

يذكر أن ماركوس زودر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، دعا إلى تعديل وزاري بحكومة ميركل في النصف الثاني من الفترة التشريعية.

وقال زودر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد: "يعد ذلك مثل ما يحدث في كرة القدم: ففي الشوط الثاني، يعزز المرء نفسه بقوات جديدة ومفعمة بالحيوية. لذا يتعين علينا إعادة الشباب لفريق الحكومة وتجديده حتى منتصف العام، لأن هناك حاجة لحالة نهضة".

واحجم زودر عن ذكر أسماء الوزراء الذين يمكن تغييرهم، إلا أنه قال: "يتعلق الأمر بصفة خاصة بالمضمون... فبالنسبة للاتحاد المسيحي، يجب أن يكون لموضوعي الابتكار والاقتصاد الصدارة.

وبالمقارنة على المستوى العالمي، تبدأ ألمانيا في التراجع في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والصين. يجب أن نزدهر بشكل واضح وأن نبقى على قدم المساواة مع العالم".

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المسيحي يتكون من حزب زودر البافاري وحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، ويشكل الاتحاد، الائتلاف الحاكم في ألمانيا، مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.