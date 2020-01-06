معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: خطر نشوب معركة مع حزب الله زاد بعد مقتل سليماني

رأى معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، أن خطر اندلاع معركة مع حزب الله في لبنان قد ازداد في أعقاب تصفية قاسم سليماني، مما يستلزم قيام إسرائيل بالاستعداد للعديد من السيناريوهات.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن المعهد أن "تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قد يؤدي إلى تغيير استراتيجي في المنطقة يكون من السابق لأوانه تقييم انعكاساته، إلا أنه يستلزم أن تستعد إسرائيل للسيناريوهات كافة ابتداء من تصعيد محدود وانتهاء بصراع واسع النطاق بين إيران والولايات المتحدة".



ولم يستبعد المعهد أن تُرجئ إيران ردها إلى مرحلة لاحقة، تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها قد خفضوا مستوى التأهب فيها.



أما بالنسبة لقطاع غزة، فجاء في التقرير أن خطر الانجرار إلى معركة عسكرية لا يزال قائما .



وقدم رئيس المعهد الميجور جنرال احتياط عاموس يادلين التقرير إلى الرئيس رؤوفين ريفلين ظهر اليوم.