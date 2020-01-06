ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ 2013

ارتفعت أسعار التعاقدات الفورية للذهب خلال تعاملات، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تزايد حدة التوتر في الشرق الأوسط مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الاستثمارية الآمنة مثل الذهب، في الوقت الذي يتوقع فيه بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب استمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

واقترب سعر الذهب من 1600 دولار للأوقية اليوم بعد إعلان إيران تحررها الكامل من شروط الاتفاق النووي الخاصة بتخصيب اليورانيوم في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية استهدفت سيارته في العاصمة العراقية بغداد فجر الجمعة الماضية. في الوقت نفسه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد لضرب إيران بصورة غير مسبوقة ردا على أي استهداف للمصالح الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محللي جولدمان ساكس القول إن الاستثمار في الذهب قد يثبت أنه أفضل من المراهنة على أسعار النفط في ظل تصاعد التوترات.

وكتب المحللان جيفري كوري ودامين كورفلين في مذكرة لهما أن "التاريخ يقول إن الذهب سيرتفع بشدة عن المستويات الراهنة، في ظل أغلب التطورات القادمة".

وارتفعت أسعار التعاقدات الفورية للذهب بأكثر من 3ر2% إلى13ر1588 دولار للأوقية اليوم وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2013، في حين تداوله بسعر 81ر1573 دولار للأوقية في تعاملات صباح اليوم بنيويورك. وبحسب المحللين بما في ذلك محللي مجموعة يو.بي.إس جروب المصرفية السويسرية فإن سعر المعدن الأصفر قد يصل إلى 1600 دولار للأوقية إذا تصاعدت التوترات.

ويتوقع محللو بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس ارتفاع سعر الذهب إلى 1655 دولار للأوقية في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، في حين أن تراجعه إلى أقل من 22ر1531 دولار يمكن أن يؤدي إلى مشكلات.