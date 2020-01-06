أنباء عن مقتل 20 من القوات السورية في هجوم لداعش شرقي البلاد

كشف مدير شبكة إخبارية سورية عن مقتل أكثر من 20 من عناصر الجيش السوري وأسر آخرين في هجوم شنه داعش على مواقع للقوات السورية في بادية ريف دير الزور شرق سوريا فجر اليوم الاثنين.



وقال، أحمد الرمضان، مدير شبكة "فرات بوست" المتخصصة في نقل أخبار المنطقة الشرقية، إن مسلحي "داعش" شنوا هجوماً استهدف مواقع القوات الحكومية السورية في مناطق السخنة بريف حمص الشمالي الشرقي ومناطق كباجب والشولا وهريبشة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي .



وأكد الرمضان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك عناصر من القوات الحكومية هربوا في البادية أثر الهجوم ولم يعرف بعد مصيرهم بعد .



وأوضح أن "طريق دير الزور تدمر في منطقتي الشولا، جنوب دير الزور، ومنطقة السخنة غير أمنة بالنسبة لحركة المدنيين ".



وقتل مسلحون من تنظيم داعش ليلة السبت/ الأحد 19 شخصا من رعاة الأغنام في بادية السبخة /60 كم في ريف الرقة الجنوبي/ .



وتعرضت مواقع القوات الحكومية السورية لهجمات متكررة من مسلحي داعش، الذين لا يزالون يسيطرون على مناطق في بادية دير الزور الجنوبية الشرقي القريبة من الحدود العراقية.