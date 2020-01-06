محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تجهيز حديقة أهل مصر

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه سيتم رفع المخلفات ورصف الشوارع الجانبية المحيطة بحديقة أهل مصر، الجاري إنشائها بجوار مقر أحد البنوك بالخارجة، وعمل ساحة انتظار للسيارات بجانب أعمال تجميل ونظافة بالمنطقة التي تتوسط شارع جمال عبدالناصر بالخارجة.



وأضاف خلال تفقده لأعمال إنشاء الحديقة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، أنه تم تكليف القائمين على التنفيذ لإنشاء سور محيط بالحديقة وأبواب لدخول الرواد، وسرعة تركيب المقاعد الخشبية استعدادا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة .



وأشار إلى أن المحافظة تسعى لتوفير المناخ الراقى للمواطنين من خلال إنشاء الحدائق وتوسعة الشوارع التى تتضمن مساحات غير مستغلة ، وإنشاء اماكن لانتظار السيارات لضمان السيولة المرورية ومنع التزاحم فى ظل تغيير التركيبة السكانية بالمحافظة عن السنوات السابقة.