هارفي واينستين يمثل للقضاء في نيويورك ليواجه تهم اغتصاب واعتداء جنسي

يمثل قطب هوليوود المحاط بالفضائح، هارفي واينستين، أمام القضاء في نيويورك، اليوم الاثنين؛ ليواجه تهم اغتصاب واعتداء جنسي، وهو ما يمثل منعطفا مهما في تاريخ وسم "مي تو" (#MeToo).

ومر أكثر من عامين منذ أن نشرت وسائل إعلام أمريكية تقارير حول اتهامات عديدة ضد واينستين، مما أدى إلى سلسلة من الاتهامات ضد رجال بارزين آخرين وانتشار هاشتاج "مي تو".

ومن المنتظر أن تلقى المحاكمة، التي يمكن أن تستغرق نحو 6 أسابيع، متابعة عن كثب في أنحاء العالم، حيث تعد القضية الأبرز التي تعرض على هيئة محلفين في محكمة جنائية من قضايا "مي تو".

وتبدأ المحكمة العليا لولاية نيويورك، اليوم الاثنين، إجراءات المحاكمة باختيار هيئة المحلفين، وهي عملية قد تستغرق أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وفي حالة إدانته بالاعتداء الجنسي، يمكن أن يواجه المنتج السابق عقوبة السجن مدى الحياة.

ودفع واينستين، الذي ألقي القبض عليه في مايو 2018، ببراءته من جميع التهم الموجهة ضده، وتم إطلاق سراحه بكفالة.

وإجمالا، اتهمت أكثر من 80 امرأة، بمن فيهن نجمات من الدرجة الأولى، واينستين بسوء السلوك الجنسي. وأنكر جميع اتهامات ممارسة الجنس بدون تراض.