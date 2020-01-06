ضيوف: ماني سيفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا بنسبة 1000%

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أكد الحاج ضيوف، نجم منتخب السنغال السابق أن مواطنه ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن عام 2019.

وقال ضيوف في تصريحاته لموقع جالسينفوت :"واثق بنسبة 1000% في تتويج ساديو ماني بالجائزة، ففي عام 2019 قدم مستويات رائعة تجعله يستحق الحصول على لقب أفضل لاعب إفريقي"

وأتم الحاج ضيوف تصريحاته المُشيدة بساديو ماني قائلًا :"أنا فخور للغاية بما يقدمه ساديو ماني، لو كان الأمر بيدي لمنحته الجائزة".

يُذكر أن ساديو ماني يتنافس مع محمد صلاح، زميله في ليفربول والجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن العام الماضي.

ويُقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حفلًا ضخمًا في سهل حشيش بالغردقة مساء غدًا الثلاثاء للإعلان عن الفائزين بجائزة الأفضل في القارة عن عام 2019.