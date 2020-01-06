وزارة الصحة التايلاندية تفتح عيادة للعلاج بالماريجوانا الطبية

افتتحت وزارة الصحة العامة في تايلاند عيادة للعلاج بالماريجوانا الطبية في مقرها الرئيسي بالعاصمة بانكوك، حيث تسعى لتوسيع العلاج بالأعشاب.

وقال وزير الصحة العامة أنوتين تشارنفيراكول اليوم الاثنين إن العيادة سوف تزود المرضى بالأدوية التي تعتمد على القنب والتي يمكن استخدامها لعلاج حالات مثل الصداع النصفي والأرق وآلام العضلات والمفاصل والتنميل وفقدان الشهية.

وأفاد أنوتين بأن تايلاند لديها بالفعل 25 عيادة أخرى و86 مستشفى تتوفر بها الأدوية التي تعتمد على القنب، مضيفا أن المستشفيات طلبت إتاحة الأدوية التي تعتمد على القنب في كل مقاطعة خلال العام الحالي.

ووافق البرلمان التايلاندي على قانون يسمح باستخدام الماريجوانا الطبية في ديسمبر 2018 . ويراجع البرلمان حاليا تعديلا يسعى إلى تقنين زراعة ما يصل إلى ستة نبتات من الماريجوانا لكل أسرة.

ويمكن للمرضى الراغبين في تلقي العلاج من العيادة التي تم افتتاحها حديثا، والتي ستعمل يوميا، التسجيل من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.