اعتقال سائق سيارة قتل 6 ألمان في حادث دهس بإيطاليا

قال المتحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرجل الذي صدم بسيارته مجموعة من الأشخاص بشمال إيطاليا، مما أسفر عن مقتل ستة ألمان، تم نقله إلى السجن.

وتم نقل السائق، 27 عامًا، إلى السجن بعد خروجه من المستشفى في برونيكو، التي تعرف أيضا باسم "برونيك" في منطقة جنوب تيرول الناطقة باللغة الألمانية في إيطاليا.

ولا تزال الشرطة وممثلو الادعاء يحققون في الظروف التي وقع فيها الحادث في قرية لوتاش الجبلية أو (لوتاجو) أمس الأحد.

وأظهر فحص لمستويات الكحول في الدم وجود أكثر من 9ر1 جزء في الألف. وتعمل الشرطة على افتراض أن الرجل كان يقود السيارة بسرعة كبيرة وقت وقوع الحادث.

وكان الضحايا ثلاثة رجل وثلاث نساء وجميعهم من ألمانيا. كما أصيب 11 شخصا آخرين، من بينهم أربعة إصابتهم خطيرة، ويرقد أحدهم في حالة حرجة في مستشفى في إنسبروك بالنمسا.

وقالت الشرطة إن اثنين من المصابين من جنوب تيرول في حين أن الأخرين من ألمانيا.

وكان السائحون وصلوا إلى المنطقة في رحلة للتزلج ويعتقد أنهم كانوا في طريقهم للعودة من ناد للرقص عندما وقع الحادث.

وتستبعد الشرطة أن يكون الحادث مدبرا.

وقال اليساندرو تونون محامي السائق لوكالة الأنباء الألمانية إن موكله يعرف أنه كان يتناول الكحول، لكنه يشعر بالدهشة لوجود هذه النسبة المرتفعة من الكحول في دمه.

وأوضح تونون أنه لم يعتقد أنه أصبح ثملا.

وتابع تونون أن الرجل كان بمفرده في السيارة، مضيفا أنه انفصل مؤخرا عن حبيبته لكن هذا لا علاقة له بالحادث

وأضاف تونون أن موكله قال له" إنه كان من الأفضل أن يموت هو بدلا من أولئك الناس".

ويواجه سائق السيارة عقوبة تصل إلى السجن لمدة 18 عامًا.