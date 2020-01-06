وزير الخارجية التركي: مقتل سليماني يشكل خطرا على سلام المنطقة

قال وزير الخارجية التركي، "مولود تشاووش أوغلو"، اليوم الاثنين، إن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، "يشكل خطرا حقيقيا على السلام والاستقرار في المنطقة".



ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول، خلال تقييمه للسياسة الخارجية التركية في عام 2019، إن بلاده ستواصل بذل الجهود مع دول أخرى لتخفيف التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مشددا على ضرورة إنهاء التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن بالطرق الدبلوماسية.



وتابع قائلا :"نتواصل مع جميع الأطراف المعنية، فالرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالات هاتفية مع نظرائه في إيران وفرنسا والعراق وقطر، وسيهاتف زعماء وقادة آخرين مثل رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية".



وأعرب عن قلقه حيال احتمال تحول العراق إلى مسرح لصراعات دولية.



وقُتل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية وآخرون في قصف أمريكي قرب مطار بغداد بعد منتصف ليل الخميس الماضي.