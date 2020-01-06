«عبد المهدي»: العراق يبذل جهودا لمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق،عادل عبد المهدي، مساء اليوم الإثنين، إن العراق يبذل كل ما يستطيع من جهود لمنع الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

وشدد «عبد المهدي» خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر: "على ضرورة العمل المشترك لتنفيذ انسحاب القوات الأجنبية بحسب قرار مجلس النواب العراقي، ولوضع العلاقات مع الولايات المتحدة على أسس صحيحة".

وأكد عبد المهدي على خطورة الأوضاع الحالية وتداعياتها المحتملة،وأن العراق يبذل كل مايستطيع من جهود لمنع الإنزلاق في حرب مفتوحة.

وأوضح :"أن السياسة الثابتة التي انتهجتها الحكومة بإقامة علاقات مع الجميع وعدم الدخول في سياسة المحاور وأن قوة الحكومة العراقية في مصلحة الجميع".

وأشار عبد المهدي إلى "حرص العراق على أن تكون علاقاته مبنية على التعاون والاحترام المتبادل وحفظ أمنه واستقراره وسيادته الوطنية".

كان البرلمان العراقي قد أصدر قرارا أمس الأحد طالب فيه الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب.

وجاء القرار بعد مقتل ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في هجوم امريكي قرب مطار بغداد في وقت مبكر يوم الجمعة الماضي.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه فكرة الخروج من العراق، مهددًا بفرض عقوبات كبيرة على بغداد إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

وأضاف ترامب "لدينا هناك قاعدة جوية باهظة الثمن للغاية. تلك القاعدة تكلفت مليارات الدولارات لتأسيسها قبل فترة طويلة من عهدي. نحن لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا مقابلها".