تعرف على موعد وصول حكام الزمالك وزيسكو للقاهرة

يصل طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي، يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، إلى القاهرة فجر الخميس المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسند إدارة المباراة للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله إبراهيم، مساعد أول والإثيوبي صامويل تانجو مساعد ثاني، والحكم الرابع الإثيوبي ليما نيجوسي.

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، فيما يحتل زيسكو المركز الثالث برصيد نقتطين.