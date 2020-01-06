 متحدث عسكري عراقي: الحكومة وضعت آلية لتقييد حركة التحالف الدولي - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2020 4:13 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

متحدث عسكري عراقي: الحكومة وضعت آلية لتقييد حركة التحالف الدولي

بغداد - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 2:01 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 2:01 م

صرح اللواء الركن عبد الكريم خلف، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين بأن الحكومة العراقية قيدت حركة قوات التحالف الدولي في العراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن خلف قوله إن "الحكومة العراقية وضعت آلية لتقييد حركة قوات التحالف في العراق برا وجوا وهي تشمل القوات القتالية والدعم الجوي".

وأضاف: "عمل التحالف الدولي في العراق سيقتصر على المشورة والتسليح والتدريب".

من جانبه، حث الرئيس العراقي برهم صالح العراقيين اليوم على العمل المشترك مع جميع المكونات لتغليب المصلحة الوطنية، محذرا من أن العراق يعيش ظروفا بالغة التعقيد.

وقال الرئيس العراقي، في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي: "علينا توحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على أمن واستقرار العراق".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك