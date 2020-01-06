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الأربعاء.. غصن يدلي ببيان صحفي من بيروت

د ب أ
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 9:54 ص | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 9:55 ص

يعقد رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، مؤتمرا صحفيا في العاصمة اللبنانية بيروت بعد غد الأربعاء 8 يناير في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش.

جاء ذلك، في نبأ أوردته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي برس"، نقلا عن متحدث باسم غصن لم تكشف عن هويته.

وغادر غصن على ما يبدو منزله في طوكيو ظهرا تقريبا (0300 بتوقيت جرينتش) يوم 29 ديسمبر وغادر اليابان من مطار "كانساي" الدولي الواقع على بعد 400 كيلومتر غرب العاصمة طوكيو، على متن طائرة خاصة مساء اليوم نفسه.

وكانت وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية قد ذكرت أن اليابان شددت من إجراءات الهجرة بعد هروب غصن.

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