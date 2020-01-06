محمد صبحي في ذكرى رحيل سعاد نصر: «لم أجد لها بديلا»

علق الفنان محمد صبحي، على الذكرى الـ13 لرحيل الفنانة سعاد نصر، قائلًا: «لم أبك على سعاد نصر ليقيني أنها توفت بسبب ما تعرضت له قبل وفاتها بخمسة أشهر، في العزاء كنت ماسك نفسي تمامًا، لكني انهارت بعدها لوحدي».

وقال خلال اتصال هاتفي لبرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، إن «الرحيل ليس فردًا من أسرتك فقط، سعاد كانت تلميذتي قدمت في المعهد مرتين وسقطت»، لافتًا إلى أنه أشرف على تدريبها خلال دراستها بالمعهد أربعة أعوام، ثم عملت معه في أول مسرحية بعد التخرج.

وأشار إلى أن «ما يميز الراحلة أنها مريحة جدًا في موقع التصوير»، موضحًا: «ولما عارف إني هتعب كانت بتسندني عشان أكمل اليوم، معرفتي بسعاد جعلتني أضعها في المكان الصح».

وتابع: «خمسة أجزاء عشناهم وعند رحيلها أقسمت أنني من أنصار عدم إحضار بديل لإكمال المسلسل، الناس عاشت الأسرة دي بجمالها وحلاوتها»، مشيرًا إلى أنه لم يجد لها بديلًا في الأعمال التي جمعتهما سويًا وامتلاكها المقدرة على التقاط النجاح والتلقائية في الروح.