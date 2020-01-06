أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، طبيعة إصابة الثنائي كريم بنزيما وجاريث بيل، قبل مغادرة الفريق إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.

وذكر الموقع الرسمي للنادي في بيان اليوم، الإثنين: «أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت اليوم للاعبنا كريم بنزيما، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، أنه يعاني من إصابة بكدمة في ساقه اليسرى، وسيتم تقييم تطور حالته خلال الفترة المقبلة».

كما أوضح البيان حالة الويلزي جاريث بيل، حيث أضاف: «كما أظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا جاريث بيل، أنه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، وسيتم تقييم تطور حالته في الفترة المقبلة».

وبهذا تكون فرصة الثنائي في المشاركة بكأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه السعودية، شبه معدومة، في إنتظار الإعلان الرسمي من قبل النادي عن القائمة المتوجهة إلى السعودية لخوض المنافسات.

ويلتقي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل، أمام فالنسيا، في الدور نصف النهائي من البطولة، فيما يشهد نصف النهائي الآخر مواجهة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد مساء الخميس.