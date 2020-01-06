خبراء يحذرون من عواقب التصعيد في الشرق الأوسط على الاقتصاد الألماني

حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية من تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد حال استمرار التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بالغرفة، فولكر تراير، في برلين اليوم الاثنين: "إذا استمرت أسعار النفط الخام في الزيادة حاليا نتيجة استمرار التصعيد، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف زيت التدفئة والديزل والبنزين في ألمانيا أيضا".

وأوضح تراير أنه إذا تم حساب تكلفة ذلك سنويا، فمن الممكن أن تبلغ تكلفة الزيادة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي في أسعار الزيت وحدها بنسبة خمسة بالمئة، نحو ملياري يورو بالنسبة الاقتصاد الألماني.

وأشار إلى أن التصعيد الأخير في الوضع لا يفتح مجالا كبيرا للأمل في أن تتحسن قريبا الآفاق المستقبلية للأعمال التجارية أو فرص الاستثمار للشركات الألمانية في منطقة شبه الجزيرة العربية، وفي الشرق الأوسط.

وتابع: "فضلا عن ذلك، هناك حالة من الغموض بالنظر إلى إمدادات النفط العالمية، وعلى الرغم من تردي الاقتصاد العالمي، فإن أسعار النفط ارتفعت باستمرار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة".

وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، تراجع حجم التجارة الألمانية-الإيرانية في عام 2019، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى 1.386 مليار يورو، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 51 % مقارنة بعام 2018.

وأضافت الغرفة أن الصادرات الألمانية إلى إيران تراجعت بمقدار النصف لتصل إلى 1.212 مليار يورو، وتراجعت الصادرات الإيرانية إلى ألمانيا بنسبة 56 %، إلى 174 مليون يورو.