وفد من حماس يصل إيران للتعزية في مقتل سليماني

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية في بيان على موقعها الالكتروني، أن وفدا بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران، لتقديم واجب العزاء باغتيال "الشهيد" قاسم سليماني،قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في هجوم امريكي في بغداد يوم الجمعة الماضي.

وقالت الحركة إن الزيارة "تأتي وفاءً للقائد سليماني ولمسيرته في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة"، مشيرة إلى أن وفدها قدم العزاء لقائد الثورة الإسلامية علي خامنئي ورئيس الجمهورية حسن روحاني، ولرموز وأركان الدولة في إيران.

وأضافت الحركة "كما قام الوفد بزيارة منزل سليماني وتقديم العزاء لعائلته".

ونقل الموقع الالكتروني لحماس عن هنية قوله إن "ما قدمه سليماني لفلسطين وللمقاومة أوصلها إلى ما وصلت إليه من القوة والصمود والعطاء".

وأضاف هنية أن "مشروع المقاومة على أرض فلسطين في مواجهة المشروعين الإسرائيلي الأمريكي لن ينكسر ولن يتردد ولن يضعف، وسيستمر في خطه الثابت حتى دحر المحتلين عن أرضنا وقدسنا".

واعتبر هنية أن "هذه الجريمة النكراء تستحق من كل العالم الإدانة والرفض، والعقوبة لمن ارتكبها".

وهذه أول مرة يزور فيها هنية إيران منذ انتخابه على رأس المكتب السياسي لحماس منتصف عام 2017، منذ قيامه بأول جولة خارجية له منذ مطلع الشهر الماضي والتي شملت مصر وتركيا وقطر.

وكان وفد قيادي من حماس زار إيران في أغسطس 2017 وأعلنت في حينه "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية" مع طهران عقب توتر علاقاتها على إثر موقف حماس من الازمة السورية.

وأقيم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس منذ منتصف عام 2007، بيت عزاء أول أمس لسليماني تضمن رفع صورا له وأعلاما فلسطينية وإيرانية.

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان إضافة إلى الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين وفصائل أخرى أصدروا بيانات إدانة لعملية اغتيال سليماني.

وحملت حماس الولايات المتحدة الأمريكية "المسؤولية عن الدماء التي تسيل في المنطقة العربية"، مشيرة إلى أن سليماني "كان له دورا بارزا في دعم المقاومة الفلسطينية في مختلف المجالات".

في المقابل امتنعت السلطة الفلسطينية وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إصدار أي موقف بشأن عملية اغتيال سليماني وتصاعد التوتر الحاصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عقب عملية الاغتيال أن إسرائيل نقلت رسائل تحذير إلى حماس والجهاد عبر مصر من مغبة المشاركة في أي رد انتقامي لمقتل سليماني انطلاقا من قطاع غزة.

وكتب المحلل السياسي من غزة عدنان أبو عامر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن إسرائيل "تخشى أن يجر رد ما من غزة على اغتيال سليماني، إلى تصعيد عسكري معها، وهي لا تريد الانشغال بهذه الجبهة، على الأقل حالياً، لتركيزها على الشمال مع سورية ولبنان، خاصة بعد التهديدات التي أطلقها الإيرانيون عقب الاغتيال، لتقديرهم بأن يداً إسرائيلية شاركت فيه".