استمرار تراجع الراند الجنوب أفريقي لليوم الرابع

واصلت العملة الجنوب أفريقية تراجعها لليوم الرابع على التوالي، على خلفية المخاطر التي تهدد الاقتصادات الصاعدة في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في قصف جوي أمريكي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الراند الجنوب الأفريقي سجل أطول فترة تراجع متصلة منذ أكتوبر الماضي، بعد تراجعه اليوم الاثنين.

يأتي ذلك فيما ينتظر المحللون بيانات مؤشر مديري المشتريات في جنوب أفريقيا والمنتظر صدورها اليوم، رغم أنه من غير المحتمل أن تؤثر بشدة على حركة الأسواق.

وفقد الراند الجنوب أفريقي 4ر0% من قيمته ليسجل 3606ر14 رناد لكل دولار في تعاملات صباح اليوم في جوهانسبرج.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الجنوب أفريقية بالعملة المحلية والتي تستحق السداد في ديسمبر 2026 خلال تعاملات اليوم 04ر9% في حين أن العائد عليها عند طرحها كسندات مدتها 10 سنوات كان 27ر8% فقط.