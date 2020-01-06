 فيديو جديد يظهر لحظة استهداف موكب قاسم سليماني - بوابة الشروق
الإثنين 6 يناير 2020 8:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟

النتـائـج تصويت

فيديو جديد يظهر لحظة استهداف موكب قاسم سليماني

الجنرال الإيراني قاسم سليماني
الجنرال الإيراني قاسم سليماني
نور رشوان
نشر فى : الإثنين 6 يناير 2020 - 7:31 م | آخر تحديث : الإثنين 6 يناير 2020 - 7:31 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الاثنين، مقطع فيديو جديد يرصد لحظة استهداف موكب قائد فيلق القدس، قاسم سليماني.
واستهدفت عملية أمريكية منظمة باستخدام الطائرات المسيرة، يوم الجمعة الماضي، عددًا من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد الدولي، وهو ما أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد، أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد، محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي.
ومن جانبها توعدت إيران برد قاس، في الوقت والمكان المناسبين، على مقتل قاسم سليماني، الذي يعتبر الرجل الثاني هناك بعد علي خامنئي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك