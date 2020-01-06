الكويت: على المجتمع الدولي صيانة أمن واستقرار المنطقة

دعا مجلس الوزراء الكويتي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صيانة أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم ، مشددا على كافة الأطراف ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.

وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، اليوم الاثنين، عقب اجتماع المجلس الأسبوعي ان المجلس تابع بقلق بالغ تطورات الأحداث المتسارعة في المنطقة مؤخرا واستمرار مظاهر التصعيد وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأضاف ان رئيس الوزراء تابع الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة الحكومية المعنية وكذلك التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أي طارئ في هذه المرحلة الدقيقة.