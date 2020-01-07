كاتب تركي يستبعد الانتظار حتى 2023 لاجراء انتخابات رئاسية

استبعد الكاتب التركي عبدالقادر سلفي، أن تعقد انتخابات الرئاسة التركية في عام 2023 نظرا لكثير من التطورات التي طرأت في الساحة التركية مؤخرا.

ورأى سلفي في مقاله بصحيفة "حرييت" التركية أنه بعد انتخابات البلديات وفوز أكرم إمام أوغلو بفارق 8% عن مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم، وانتزاعه بلدية إسطنبول من الحزب الحاكم الذي رسخ حكمه فيها منذ 2002، فمن المرجح أن ينافس إمام أوغلو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة لعام 2023.

كما لفت إلى أنه من الممكن أن يدفع الحزب المزمع إنشاؤه من قبل وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان، بمرشح آخر وهو الرئيس التركي السابق عبدالله جول.

وأوضح الكاتب أنه في ظل التطورات الأخيرة في الساحة التركية وظهور أحزاب جديدة فإنه من الصعب الإبقاء على موعد الانتخابات خلال عام 2023.

ويرى مراقبون أن اعتراف أردوغان نهاية أغسطس الماضي بأن الأهداف الطموحة التي وعد بتحقيقها في الذكرى المئوية للجمهورية التركية الحديثة في 2023 لن تتحقق في هذا الموعد، قد يهوي بشعبيته في الانتخابات المقبلة.

وكانت أهداف المئوية التركية 2023، قد تحددت عام 2011، عندما كان الاقتصاد التركي يشهد ازدهارا.

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "ميتروبول" لاستطلاعات الرأي، ومقرها أنقرة، انخفاض نسبة التأييد لأردوغان إلى 43.7 % خلال شهر ديسمبر.

وجاءت نتيجة التأييد المنخفض بعدما أعلن الرئيس التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، وذلك على عكس ما كانت في أكتوبر الماضي حينما أعلن الهجوم العسكري ضد أكراد سوريا، حيث كانت 48.4 %.

كما لفت الإستطلاع إلى انخفاض نسبة تأييد الرئيس التركي بين حلفائه القوميين إلى 52%بعدما كانت 79.2%.